Les Seahawks éliminent les Lions

SEATTLE - La stratégie qui a permis aux Seahawks de Seattle d'obtenir beaucoup de succès au cours des cinq dernières saisons est revenue.

Une bonne dose d'attaque au sol avec Thomas Rawls, plusieurs bonnes passes au bon moment de Russell Wilson et une défensive qui n'a pas donné l'occasion aux Lions de Detroit de s'approcher de la zone des buts.

Rawls a amassé 161 verges au sol, un record d'équipe en séries, Paul Richardson a réussi un des plus beaux attrapés de la saison pour son premier touché en séries et les Seahawks ont eu le dessus sur les Lions au compte de 26-6, samedi, dans un match de premier tour de la l'Association nationale.



Les Seahawks ont remporté leur dixième match de séries de suite à domicile tandis que les Lions ont fermé les livres sur une saison qui s'est conclue par quatre défaites consécutives. Les Lions n'ont pas gagné en séries depuis 1992 et ils n'ont pas gagné en séries à l'étranger depuis 1957.



Rawls a été le moteur de l'attaque au sol des Seahawks, autrefois pilotée par Marshawn Lynch. Rawls a d'ailleurs abaissé la marque de 157 verges au sol établie par Lynch lors du match de championnat de la Nationale, en 2014.



Rawls a couronné sa soirée de travail en réussissant un touché de quatre verges pour procurer une avance de 19-6 aux siens. Il est le premier joueur de la NFL à obtenir 150 verges au sol en séries depuis la performance record de Lynch.



Pendant que Rawls se battait dans les tranchées, Richardson a effectué trois attrapés spectaculaires, mais rien n'a égalé sa réception de quatre verges pour un touché, au deuxième quart.



Richardson a plongé et il a tendu la main gauche avant de saisir le ballon. Au même moment, Tavon Wilson l'empêchait de faire son travail. Richardson a également réussi un autre attrapé à une seule main au quatrième quart. Son coéquipier Doug Baldwin n'a pas voulu être en reste et il a sécurisé le ballon de façon peu orthodoxe, au quatrième quart, avant d'ajouter un touché de 13 verges pour son équipe.



Wilson a vu 23 de ses 30 passes être captées et il a amassé 224 verges par la voie des airs.



Les Seahawks affronteront maintenant les Falcons d'Atlanta, samedi. Lors du dernier affrontement entre les deux formations, au mois d'octobre, les Seahawks l'avaient emporté 26-22.