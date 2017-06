Les Royals battent les Blue Jays 5-4

KANSAS CITY, Mo. - Whit Merrifield a frappé un double de deux points après deux retraits, couronnant une poussée de quatre points en neuvième manche, et les Royals de Kansas City sont venus de l'arrière pour vaincre les Blue Jays de Toronto 5-4, vendredi soir.

Grâce à leur 10e victoire en 12 parties, les Royals montrent maintenant un dossier de 36-36 et ils se retrouvent à égalité avec la barre de ,500 pour une première fois depuis le mois d'avril.



Le 20 avril dernier, les Royals revendiquaient un dossier de 6-6 et ils ont ensuite subi neuf revers de suite avant même de chuter à sept matchs de la première place, en raison d'une fiche de 10-20. Ils accusent maintenant trois parties de retard derrière les Indians de Cleveland, qui mènent la section Centrale de l'Américaine.



Les Blue Jays ont transporté une avance de 2-1 jusqu'en neuvième manche et des simples de Josh Donaldson et Justin Smoak contre Joakim Soria (4-2) ont accentué l'avance à 4-1.



Salvador Perez a cogné un double après un retrait en neuvième manche, contre Ryan Tepera. Il s'est rendu au troisième but à la suite d'un mauvais lancer et Brandon Moss a soutiré un but sur balles après deux retraits.



Alcides Escobar a accueilli Aaron Loup (2-1) en frappant un simple d'un point. Alex Gordon a par la suite ajouté un point à la suite d'un simple sur le premier lancer de Jason Grilli, amené en renfort. Avec un compte de trois balles et une prise, Merrifield a claqué un double à la clôture du champ gauche, poussant Escobar et Gordon au marbre pour couronner la remontée victorieuse.



La recrue des Royals Jake Junis a concédé deux points et six coups sûrs en six manches et un tiers au monticule. Du côté des Blue Jays, le partant J.A. Happ a alloué un point et quatre coups sûrs en six manches et deux tiers.



Les Blue Jays ont pris les devants 2-0 en quatrième manche, quand Troy Tulowitzki a cogné un double d'un point avant de venir marquer sur un mauvais lancer. Perez avait permis aux Royals de réduire l'écart en septième manche, grâce à un simple d'un point.