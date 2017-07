Les Red Sox malmènent les Blue Jays

TORONTO - Chris Sale n'a rien donné pendant sept manches au monticule, en route vers sa troisième victoire d'affilée, Xander Bogaerts a produit trois points et les Red Sox de Boston ont malmené les Blue Jays de Toronto 7-1, samedi après-midi.

Sale (11-3) a fait fendre l'air à 11 frappeurs torontois, portant son total cette saison à 166 victimes, un sommet dans les ligues majeures de baseball. Il présente une fiche de 2-0 avec 24 retraits au bâton en 15 manches contre les Blue Jays jusqu'ici cette saison.



Blaine Boyer a lancé en huitième et Robby Scott a accordé un circuit en solo à Steve Pearce en neuvième.



Jackie Bradley fils a cogné un double de deux points après deux retraits en première, et Dustin Pedroia l'a imité en deuxième.

Bogaerts a soulevé un ballon sacrifice en cinquième et frappé un simple de deux points aux dépens de Lucas Harrell en neuvième.



Mookie Betts a soutiré trois buts sur balles et a croisé le marbre à trois reprises pour les Red Sox, qui ont gagné cinq de leurs six derniers matchs. Hanley Ramirez a conclu la rencontre avec trois coups sûrs.