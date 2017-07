Les Rays obtiennent Steve Cishek des Mariners en retour d'Erasmo Ramirez

SEATTLE - Les Rays de Tampa Bay continuent de renforcir leur enclos de releveurs et ont acquis Steve Cishek des Mariners de Seattle en échange du droitier Erasmo Ramirez, vendredi.

Ce fut une transaction surprenante, annoncée par les deux équipes, qui se disputent une place en tant qu'équipe repêchée dans la Ligue américaine. Les Rays ont amorcé la journée au deuxième et dernier rang des équipes repêchées dans l'Américaine. Les Mariners ont trois matchs et demi de retard pour obtenir cette place donnant accès aux séries.



Cishek a fait 23 apparences au monticule cette saison pour les Mariners après s'être rétabli d'une intervention chirurgicale à la hanche subie durant la saison morte. Le releveur présente un dossier de 1-1 et une moyenne de points alloués de 3,15. Il a été souvent utilisé en septième et huitième manche. Il a déjà agi en tant que stoppeur avec lorsqu'il portait l'uniforme des Marlins de Miami.



Ramirez a pris part à 26 rencontres, dont huit comme partant, pour les Rays et affiche un dossier de 4-3 et une moyenne de points alloués de 4,80. Il a joué pour les Mariners de 2012 à 2014.