Les Rays claquent cinq longues balles et écrasent les Athletics 13-4

ST. PETERSBURG, Fla. — Alex Cobb a bien lancé pendant six manches et les Rays de Tampa Bay ont égalé un sommet d'équipe cette saison avec cinq longues balles dans une victoire de 13-4, vendredi, face aux Athletics d'Oakland. Steven Souza fils, Mallex Smith, Logan Morrison, Tim Beckham et Corey Dickerson ont frappé les circuits des Rays, qui ont cogné quatre circuits ou plus à six reprises depuis le début de la campagne. Souza, qui traversait une séquence de 1-en-24 avant la rencontre, a frappé trois coups sûrs et est passé à un double près du carrousel.



Jesus Sucre a ajouté trois coups sûrs et deux points produits pour les Rays, qui ont connu leur meilleur match offensif de la saison.



Cobb (5-5) a limité les A's à un point et quatre coups sûrs. À son départ précédent, samedi à Seattle, il avait été débité de neuf points sur 14 coups sûrs en cinq manches.



Andrew Triggs (5-6) a accordé huit points et neuf coups sûrs en trois manches et deux tiers. Il a concédé un total de 26 points en 18 manches et deux tiers à ses quatre derniers départs.



Orioles 2 Yankees 8



Aaron Hicks a claqué deux circuits, Jordan Montgomery a brillé au monticule pendant sept manches et ils ont aidé les Yankees de New York à vaincre les Orioles de Baltimore 8-2.



Starlin Castro a aussi frappé une longue balle pour les meneurs de la section Est de l'Américaine. Les Yankees ont gagné leurs trois derniers matchs, dominant les Red Sox de Boston deux fois et les Orioles par un total de 25-3 au cours de cette séquence.



Jonathan Schoop a cogné un circuit de deux points pour les Orioles, qui ont chuté à quatre matchs et demi des Yankees. Dylan Bundy (6-5) a oeuvré pendant six manches, mais a encaissé une quatrième défaite en cinq départs.



De son côté, Montgomery (4-4) a établi un sommet personnel avec huit retraits sur des prises lors du plus long de ses 11 départs en carrière dans les Ligues majeures.



White Sox 3 Indians 7



Edwin Encarnacion a donné les devants pour de bon aux siens à l'aide d'un circuit de deux points, Corey Kluber a signé une deuxième victoire d'affilée depuis son retour au jeu et ils ont propulsé les Indians de Cleveland vers un gain de 7-3 face aux White Sox de Chicago.



Encarnacion a réussi son coup de canon en cinquième manche. Il a terminé la rencontre avec une fiche de 3-en-4.



Le frappeur de puissance des White Sox Jose Abreu a quitté la rencontre en septième manche après qu'il eut été atteint à la jambe gauche par un tir du releveur Andrew Miller. Abreu s'est effondré au sol et a eu besoin d'aide pour rentrer au vestiaire puisqu'il n'arrivait pas à mettre de poids sur sa jambe.



Kluber (5-2), qui avait raté un mois d'action en raison d'une blessure au bas du dos, a accordé trois points et a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches.



Miguel Gonzalez (4-7) a concédé quatre points en quatre manches et deux tiers pour les White Sox, qui ont encaissé un huitième revers en neuf rencontres.



Tigers 3 Red Sox 5



Jackie Bradley fils a cogné un circuit de deux points en huitième manche et les Red Sox de Boston sont venus de l'arrière pour prendre la mesure des Tigers de Detroit 5-3.



La longue balle de Bradley, sa huitième de la saison, est venue couronner une remontée de cinq points sans riposte des Red Sox, dont trois en huitième manche.



Bradley a réussi son circuit aux dépens du releveur Alex Wilson (1-3), brisant l'égalité de 3-3 alors qu'il y avait deux retraits dans la manche.



Mitch Moreland est venu croiser le marbre sur le circuit de Bradley, après avoir produit le point égalisateur à l'aide d'un simple. Moreland a aussi frappé un circuit en solo comme premier frappeur en quatrième manche.



Matt Barnes (4-2) a lancé pendant une manche en relève, mais ce fut suffisant pour lui permettre d'être crédité de la victoire.



Craig Kimbrel a ajouté son 18e match sauvegardé de la saison.



Angels 9 Astros 4



Cameron Maybin a frappé trois coups sûrs et a volé quatre buts lors de son retour au jeu et il a aidé les Angels de Los Angeles à vaincre les Astros de Houston 9-4.



Maybin avait raté neuf rencontres en raison d'une blessure à un muscle oblique. Il a frappé un double et deux simples à l'avant-champ, en plus de croiser le marbre à quatre reprises. Il domine la Ligue américaine avec 17 buts volés cette saison.



Matt Shoemaker (6-3) a été efficace pendant sept manches, Martin Maldonado a claqué un circuit de deux points en septième et Kole Calhoun a produit trois points pour les Angels. Ces derniers ont signé une troisième victoire en quatre rencontres.



Alex Bregman a frappé un circuit de deux points en septième pour les Astros, qui ont vu leur séquence de matchs avec au moins cinq points marqués être stoppée à 12.



Brad Peacock (3-1) a accordé quatre points et sept coups sûrs en seulement trois manches.