Les Rangers battent les Blue Jays 6-1

(98,5 Sports) - Le seuil de la respectabilité et la fiche de .500, ce n'est pas encore chose faite pour les Blue Jays de Toronto.

Carlos Gomez a claqué un circuit dès la premiere manche, Nick Martinez a alloué deux coups sûrs et les Rangers du Texas ont battu les Blue Jays de Toronto 6-1, jeudi.

Une victoire de l'équipe torontoise lui aurait permis de porter sa fiche à .500 (35-35).



Adrian Beltre a frappé un circuit en huitième, le 2960e coup sûr de sa carrière. Ironiquement, les Rangers (35-35), eux, ont réussi à atteindre la marque de .500.



Delino DeShields a amorcé la rencontre en frappant un amorti et il a croisé le marbre lorsque Beltre a frappé un roulant d'un point. Gomez a par la suite claqué son septième circuit de la saison.



Martinez (2-3) n'a pas permis plus qu'un coureur sur les sentiers à la fois, concédant un point et retirant deux frappeurs sur des prises en six manches et un tiers de travail.

(Avec Assoicated Press)