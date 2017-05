Les Predators à une victoire de la finale (vidéo)

(98,5 Sports) - Soirée de mauvaises nouvelles pour les Ducks d'Anaheim. Ils ont perdu le cinquième match de la série de la finale de l'Association Ouest de la LNH contre les Predators, leur gardien John Gibson a dû quitter le match et ils feront face à l'élimination lundi soir, à Nashville.

C’est un but de Pontus Aberg, son premier des séries, qui a rompu l’égalité à 11 :01 de la troisième période, menant ainsi les Predators à une victoire de 3-1 à Anaheim. Les Predators ont les devants 3-2 dans la série.

Chargeant à fond le filet de Pekka Rinne, les Ducks n’ont pu marquer, même s’ils ont renversé le gardien des Predators au fond de son filet.

Lors de la relance, les Predators ont contrôlé le jeu et Filip Frosberg a dirigé un tir vers le gardien Jonathan Bernier, qui a remplacé Gibson durant le match.

Bernier a fait l’arrêt, mais Aberg s’est emparé du retour et il a glissé la rondelle dans le filet.

