Les Pats de Regina accueilleront la 100e édition de la Coupe Memorial, en 2018

TORONTO - Les Pats de Regina seront les hôtes de la 100e édition du tournoi de la Coupe Memorial, qui se tiendra en 2018.

La Ligue canadienne de hockey en a fait l'annonce, samedi. Les Bulldogs de Hamilton et les Generals d'Oshawa faisaient également partie des équipes en lice.



En 2018, le tournoi de la Coupe Memorial mettra donc en vedette les Pats ainsi que les champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la Ligue de l'Ontario et la Ligue de l'Ouest. Cette 100e édition se déroulera du 17 au 27 mai.



Regina accueillera le plus prestigieux tournoi de hockey junior canadien pour une première fois depuis 2001. La ville avait déjà accueilli l'événement en 1980, avec les Wheat Kings de Brandon.



Les Pats constituent la plus vieille formation de la Ligue de l'Ouest, elle qui a amorcé ses activités en 1917. Elle a participé à 12 tournois de la Coupe Memorial, un record, remportant les grands honneurs en 1925, 1930 et 1974. Les Pats célébreront leur 100e anniversaire la saison prochaine.



«L'édition 2018 de la Coupe Memorial et les célébrations entourant ce centenaire viendra préserver et ajouter à la légende d'un des plus prestigieux trophées du sport tout en honorant les hommes et les femmes qui ont défendu et qui défendent toujours les couleurs du Canada», a mentionné le président de la LCH, David Branch, par voie de communiqué.



La 99e Coupe Memorial aura pour sa part lieu du 18 au 28 mai 2017, à Windsor.