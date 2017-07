Les Nats inscrivent le nom de Strasburg sur la liste des blessés pour 10 jours

WASHINGTON - Le nom de Stephen Strasburg a été inscrit sur la liste des blessés des Nationals de Washington, qui souhaitent lui offrir du repos en ratant son prochain départ.

Les Nationals ont décrit la blessure comme étant ?une compression du nerf ulnaire du coude droit?. La décision, prise jeudi, est rétroactive au 24 juillet.



Le gérant Dusty Baker a mentionné que Strasburg ?ne se sent pas bien?, et qu'en conséquence il ratera un départ pour les meneurs de la section Est de la Ligue nationale.



Strasburg présente une fiche de 10-3 avec une moyenne de points mérités de 3,25 en 20 matchs. Il a quitté le monticule après seulement deux manches lors de son dernier départ le 23 juillet contre les Diamondbacks en Arizona.



Baker a ajouté que Strasburg continuera de lancer dans l'enclos des releveurs et qu'il participera à un match simulé avant que les Nationals ne le réinsèrent dans leur rotation.



Les Nationals ont déjà rappelé le lanceur gaucher Sammy Solis de leur club-école AAA de Syracuse.