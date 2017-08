Les Marlins comblent six points d'écart et battent les Nationals, 7-6

MIAMI — Derek Dietrich a brisé l'impasse avec un triple d'un point en cinquième et les Marlins de Miami ont comblé un retard de six points pour vaincre les Nationals de Washington 7-6, mardi. Dietrich a fait marquer J.T. Realmuto peu après un circuit égalisateur de Marcell Ozuna, bon pour trois points.



Ozuna était le premier frappeur à se présenter devant Matt Albers (5-2). Le voltigeur de gauche a atteint le cap des 25 longues balles pour la première fois de sa carrière.



Dustin McGowan (7-1) a lancé en cinquième et en sixième. Brad Ziegler a permis deux coups sûrs avant de mériter le sauvetage.



Max Scherzer a claqué un circuit de trois points en deuxième avant de devoir quitter en fin de manche, victimes de spasmes au cou.



Gagnant du Cy Young de la Nationale l'an dernier, Scherzer mène la ligue avec 201 retraits au bâton, cette saison.



Howie Kendrick a lui aussi frappé un circuit dans une cause perdante.



Reds 9 Pirates 1



Billy Hamilton a cogné un circuit de trois points et un triple, aidant les Reds de Cincinnati à l'emporter 9-1 face aux Pirates de Pittsburgh.



Eugenio Suarez et la recrue Jesse Winker ont aussi frappé des coups de canon pour les visiteurs.



Hamilton a réussi un triple et est venu marquer en première. En deuxième, il a claqué son troisième circuit de la saison, faisant voyager une balle au-delà des clôtures face à Jameson Taillon (6-5). Ce dernier a concédé huit points et 11 coups sûrs en trois manches et deux tiers.



Homer Bailey (3-5) a espacé un point et quatre coups sûrs en six manches.



Dodgers 3 Braves 2



Cody Bellinger a frappé un 29e circuit dans une victoire de 3-2 des Dodgers face aux Braves d'Atlanta, aidant Los Angeles à signer un neuvième gain de suite.



Bellinger a réussi son coup de quatre buts en quatrième, aux dépens de Lucas Sims (0-1).



Kenta Maeda (10-4) n'a donné que deux simples en sept manches, n'accordant pas de coup sûr avant la cinquième. Il a retiré six frappeurs au bâton et a permis un but sur balles.



Kenley Jansen a retiré tout le monde au bâton en neuvième, obtenant ainsi un 28e sauvetage.



Johan Camargo des Braves a claqué un circuit de deux points pour les Braves, qui ont perdu leurs six derniers matches.



Cardinals 2 Brewers 3



Jimmy Nelson a finalement battu les Cardinals de St. Louis grâce à six bonnes manches et les Brewers de Milwaukee ont tenu le coup pour l'emporter 3-2.



Nelson (9-5) montrait une fiche de 0-8 et une moyenne de points mérités de 7,01 en 11 apparitions (10 départs) contre les Cardinals. Cette fois, le droitier a eu le dessus contre une équipe rivale de la section Centrale en accordant deux points et six coups sûrs.



Les releveurs des Brewers ont tenu les Cardinals en échec pendant trois manches, notamment grâce à trois retraits au bâton d'Anthony Swarzak, en huitième. Corey Knebel a enregistré un 19e sauvetage cette saison.



Les Brewers ont marqué leurs trois points en première manche, contre le partant Carlos Martinez (7-9). Ils n'ont réussi que deux simples à l'avant-champ pendant tout le reste de la partie.