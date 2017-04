Les Islanders privés de Tavares dans le dernier droit

BUFFALO, N.Y. - Les Islanders de New York devront tenter de se tailler une place en séries éliminatoires sans les services de leur capitaine et meilleur pointeur John Tavares.

Tavares s'est blessé à la cuisse gauche lors de la victoire de 2-1 des Islanders face aux Devils du New Jersey, vendredi.



L'entraîneur-chef des Islanders, Doug Weight, a affirmé qu'il ne s'attendait pas à ce que Tavares puisse revenir au jeu avant le dernier match des siens cette saison, le 9 avril face aux Sénateurs d'Ottawa.

Weight a offert cette mise à jour avant le match de dimanche entre les Islanders et les Sabres de Buffalo.



Avant les matchs de dimanche, les Islanders occupaient le 10e rang de l'Association de l'Est, à six points des Bruins de Boston, qui étaient au dernier rang donnant accès aux séries.



Tavares domine les Islanders avec 66 points en 77 matchs cette saison.



Les Islanders ont rappelé le centre Connor Jones de leur club-école de la Ligue américaine pour remplacer Tavares dans leur formation.