Les Indians finalisent l'entente de 65 millions $ avec Encarnacion

CLEVELAND - Le frappeur de puissance Edwin Encarnacion s'est soumis aux examens médicaux, la dernière étape avant qu'il ne joigne les Indians de Cleveland.

Encarnacion a accepté une entente de trois ans d'une valeur de 65 millions $US des champions de la Ligue américaine avant Noël. S'il n'y a pas de pépin, les Indians confirmeront son embauche lors d'une conférence de presse jeudi.



Les Indians voulaient absolument mettre la main sur Encarnacion, qui était également convoité par de nombreuses équipes riches des Ligues majeures. Encarnacion a frappé 42 circuits et produit 127 points la saison dernière avec les Blue Jays de Toronto, qui se sont inclinés devant les Indians en série de championnat de la Ligue américaine.



Encarnacion, qui fêtera son 34e anniversaire samedi, a frappé 193 longues balles en cinq ans — et 310 en carrière. Il devrait alterner entre le premier coussin et le rôle de frappeur de choix avec Carlos Santana.



Le Dominicain a passé huit saisons avec les Blue Jays, et cinq avec les Reds de Cincinnati.