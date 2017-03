Les Hawks se paient le Wild avant de mettre le cap sur Montréal (vidéo)

CHICAGO - Patrick Kane et Artemi Panarin ont touché la cible sur les deux premiers tirs au but des Blackhawks de Chicago, Corey Crawford a effectué 42 arrêts et le Wild du Minnesota s'est incliné 4-2, dimanche après-midi, permettant à leurs rivaux de s'approcher à un point d'eux au sommet de la section Centrale.

Trevor van Riemsdyk et Marian Hossa ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Hawks, qui ont mis un terme à leur série de deux défaites en savourant un 13e gain à leurs 16 derniers matchs. Le filet de Kane, son 30e de la saison, était également son 10e au cours des huit dernières parties.

Faits saillants:

Eric Staal a répliqué avec sa 22e réussite de la campagne, tandis que Mikael Granlund portait son total à 23 pour le Wild, qui a subi une troisième défaite au cours des quatre dernières rencontre. Le Wild a dominé les Hawks 44-23 au chapitre des tirs au but — il s'agissait d'un sommet de lancers alloués par la formation de l'Illinois cette saison.



Le gardien du Wild Devan Dubnyk, qui convoitait une 37e victoire cette saison, a été chassé de la rencontre après cinq minutes de jeu puisqu'il a cédé deux fois en autant de tirs. Il a été remplacé par Darcy Kuemper.



Les Blackhawks ont présenté une fiche de 3-1 cette saison contre le Wild. Les deux équipes se sont affrontées à trois reprises en séries éliminatoires — en 2013, 2014 et 2015 —, et les Hawks ont balayé les honneurs de chacune d'entre elles, en plus de gagner deux fois la coupe Stanley.