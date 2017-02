«Les gros joueurs ont fait leur travail» - Julien

Les commentaires de Claude Julien

(98,5 Sports) - Claude Julien est passé par toute la gamme des émotions depuis son retour à la barre du Canadien.

Le match remporté face aux Devils du New Jersey n’a pas fait exception. Le fait que les joueurs du Tricolore aient attendu le troisième tiers avait de provoquer quelque chose n’a pas aidé leur cause. Et l’entraîneur l’a reconnu.

« Ça devient deux gros points pour nous, a dit Julien. Ça nous a pris deux périodes à se mettre en marche. On n’avait pas accompli grand-chose en deux périodes, mais j’ai aimé notre caractère en troisième.

« À 2-0, ça aurait été facile de baisser les bras. On a marqué un but rapide. À 3-1, on n’a pas lâché non plus. C’est ce que je retiens. Ce n’est pas facile à jouer ces jours-ci avec ce qui s’en vient dans deux jours (date butoir des échanges), mais ce sont des points très importants au classement. »

Julien admet que les leaders qui doivent mener l’équipe ont répondu à l’appel. Max Pacioretty a inscrit deux buts cruciaux, Aleander Radulov a récolté quatre points, Al Montoya a sauvé les meubles en troisième période.

« Les gros joueurs (Pacioretty, Radulov) ont fait leur travail. Ils ont marqué des gros buts. Ils nous ont transportés, surtout en troisième période. Pour avoir une bonne équipe, tes gros joueurs doivent être bons dans les bonnes circonstances et ils l'ont été ce soir. »

« Ça fait du bien d’en gagner deux de suite, a dit Alexander Radulov qui a inscrit un but et récolté trois mentions d'aide. Mais on ne peut toujours tirer de l’arrière comme ça. Pendant les deux premières périodes, je ne sais pas si on voulait jouer. On doit être meilleurs.

« Mais ce retour fut géant. À 2-0, on n’a jamais abandonné. On voulait se battre jusqu’à la fin. On a eu quelques bonds chanceux en notre faveur, mais c’est pas grave. Ça fait partie du jeu. »