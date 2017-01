Les Foreurs battent les Cataractes en prolongation

VAL-D'OR, Qc - Jake Smith a trompé la vigilance de Zachary Bouthillier dès la première minute de la prolongation et les Foreurs de Val-d'Or sont venus de l'arrière pour vaincre les Cataractes de Shawinigan 3-2, dimanche.

Smith s'est emparé de la rondelle dans sa propre zone et une fois entré dans le territoire des Cataractes, il a décoché un lancer frappé qui a surpris Bouthillier. Depuis qu'il s'est joint aux Foreurs, Smith a inscrit trois buts en quatre matchs.



En retard 2-1 avec seulement 30 secondes à jouer à la rencontre, les Foreurs ont forcé la tenue d'une période de prolongation quand Mathieu Nadeau a accepté une passe de Charley Graaskamp avant de toucher la cible. Alexis Pépin a été l'auteur de l'autre filet des locaux et il a ajouté une mention d'aide.



Samuel Asselin, qui a enfilé l'aiguille à deux reprises, pensait bien avoir donné les devants pour de bon aux Cataractes lorsqu'il a fait bouger les cordages à 13:53 du troisième vingt.



Récemment acquis des Remparts de Québec, Alex Bishop a signé un premier gain à son premier départ avec sa nouvelle formation. Il a stoppé 33 rondelles. Bouthillier a quant à lui repoussé 29 des 32 tirs dirigés vers lui.



Tigres 3 Mooseheads 2



Alexandre Goulet a redonné une avance aux Tigres de Victoriaville, en troisième période, et ceux-ci ont tenu le coup pour battre les Mooseheads de Halifax 3-2.



Goulet, qui s'est également fait complice d'une réussite des siens, a trouvé le fond du filet en avantage numérique pour son 25e but de la campagne. Ses coéquipiers Ivan Kosorenkov et Pascal Laberge ont tous les deux obtenu un but et une mention d'assistance tandis que Vincent Lanoue a préparé deux buts des Tigres.



L'espoir au prochain repêchage de la LNH, le Suisse Nico Hischier, a touché la cible deux fois en une minute six secondes, au troisième engagement, pour permettre aux Mooseheads de niveler la marque à 2-2. Ses 29e et 30e buts auront toutefois été insuffisants.



James Povall a mis fin à une série de deux revers en bloquant 34 lancers devant le filet des Tigres. À l'autre bout de la patinoire, Blade Mann-Nixon a cédé trois fois sur 24 tirs.



Armada 4 Drakkar 3



Les trois plus récentes acquisitions de l'Armada de Blainville-Boisbriand ont marqué en troisième période et la troupe de Joël Bouchard a triomphé 4-3 contre le Drakkar de Baie-Comeau.



Alors que le Drakkar menait 2-1 en troisième période, Alex Barré-Boulet, Tobie Paquette-Bisson et Pierre-Luc Dubois ont fait scintiller la lumière rouge dans les sept dernières minutes du troisième vingt pour aider l'Armada à rester invaincue en temps réglementaire à ses sept derniers matchs. Dubois a également inscrit un but en première période.



Jordan Martel, Antoine Girard et Jean-Simon Bélanger ont répliqué pour le Drakkar, qui a perdu une troisième partie consécutive.



La première étoile de la dernière semaine dans la LHJMQ, Francis Leclerc, a enregistré une troisième victoire de suite grâce à une prestation de 15 arrêts. Antoine Samuel a encaissé la défaite, lui qui a effectué 22 arrêts.



Remparts 7 Océanic 6



Philipp Kurashev a gâché la belle remontée de l'Océanic de Rimouski et les Remparts de Québec ont remporté un festival offensif au compte de 7-6.



Lors d'une pénalité à Dylan Montcalm, Kurashev a enfilé son deuxième but de l'affrontement alors qu'il ne restait que 3:50 à jouer. Mathieu Ayotte a amassé un but et trois aides, Matthew Boucher, Dmitry Buynitskiy et Louis-Filip Côté ont terminé le match avec un but et une mention d'assistance tandis que Benjamin Gagné a ajouté un filet pour les Remparts.



Malgré sa pénalité coûteuse, Montcalm a mené la charge pour l'Océanic, qui tirait de l'arrière 6-2 en deuxième période. Il a obtenu un but et deux mentions d'aide. Samuel Laberge a fait bouger les cordages à deux occasions alors que Maxime Trépanier, Tyler Boland et Denis Mikhnin ont aussi trouvé le fond du filet.



Evegeny Kiselev a amorcé le duel pour les Remparts, mais il a été remplacé par Dereck Baribeau après avoir alloué cinq buts sur 22 tirs. Baribeau a bloqué sept des huit lancers dirigés vers sa cage et il a ajouté la victoire à sa fiche. Alexandre Lagacé a été d'office pour toute la partie chez l'Océanic et il a réalisé 28 arrêts.



Screaming Eagles 7 Sea Dogs 6



Giovanni Fiore a inscrit un troisième tour du chapeau cette saison et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont eu le meilleur 7-6 sur la puissante attaque des Sea Dogs de Saint-Jean.



Fiore a marqué trois buts consécutifs en deuxième période, procurant une avance de deux buts à sa troupe, mais les Sea Dogs ont créé l'égalité en troisième période. Fiore a mis la table pour le filet d'Adam McCormick et Declan Smith en a rajouté quelques instants plus tard pour mettre le match hors de portée. Olivier LeBlanc et Drake Batherson ont été les autres buteurs des Screaming Eagles.



Mathieu Joseph, Samuel Dove-McFalls, Matthew Highmore, Julien Gauthier et Joe Veleno ont marqué pour hommes de Danny Flynn, qui ont glissé au troisième rang du classement général de la LHJMQ.



Pas moins de 26 joueurs ont amassé au moins un point lors de cette rencontre.