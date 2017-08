Les Eskimos sont toujours invaincus

OTTAWA - Le quart Mike Reilly a complété 27 de ses 38 passes pour 384 verges de gains, deux touchés et deux interceptions, et les Eskimos d'Edmonton sont toujours invaincus en 2017 à la suite d'une victoire de 27-20 face au Rouge et Noir d'Ottawa, jeudi.

Reilly et les Eskimos (7-0) ont été trop forts pour le Rouge et Noir, malgré l'absence de plusieurs éléments importants.



Du côté du Rouge et Noir, Trevor Harris a complété 26 de ses 37 passes pour 266 verges de gains, deux majeurs et une interception. Le Rouge et Noir (1-6-1) n'a pas gagné depuis le 19 juillet.



Reilly a rejoint Chris Getzlaf dans la zone des buts pour un touché de huit verges et il a inscrit lui-même le converti de deux points pour creuser l'écart à 27-20 avec environ 10 minutes à faire au match. Le Rouge et Noir n'a jamais menacé par la suite.



Après avoir tiré de l'arrière pendant tout le match, le Rouge et Noir a finalement pris les devants à mi-chemin du troisième quart, quand Harris a lancé une passe de touché de neuf verges à Diontae Spencer, ce qui créait l'égalité 19-19. Le converti de Brett Maher permettait aux 23 851 spectateurs de prendre confiance.



Les Eskimos ont toutefois fait le nécessaire dans le dernier quart.



Hugh O'Neill a réussi quatre placements en cinq tentatives pour les Eskimos, qui ont aussi vu LaDarius Perkins capter une passe de touché de Reilly, sur 35 verges.



Greg Ellingson a capté une passe de touché de cinq verges de Harris pour le Rouge et Noir. Maher a été précis lors de ses deux tentatives de placement.