Les débuts de Dwight King

(98,5 Sports) - Le directeur général du Canadien de Montréal voulait plus de poids dans sa formation. Les partisans en auront un premier aperçu jeudi soir, alors que Dwight King disputera son tout premier match dans l'uniforme du Tricolore.

Dany Dubé et Martin McGuire vous attendent dès 19h pour l'émission d'avant-match

Des quatre joueurs acquis le 1er mars, il sera le seul à sauter sur la glace du Centre Bell pour y affronter P.K. Subban et les Predators de Nashville.

«Tout s'est passé très vite ce matin, a expliqué le nouvel ailier gauche du Canadien, qui jouera sur le quatrième trio aux côtés de Michael McCarron et Torrey Mitchell. J'ai rencontré mes nouveaux coéquipiers, le personnel d'entraîneurs.»

L'entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien, est heureux des changements apportés par Marc Bergevin.

«On a gardé notre rapidité, mais c'est important d'avoir de gros joueurs, qui ont de l'endurance. Le niveau de jeu augmente en fin de saison, c'est plus difficile. On a maintenant plus d'options.»

Trios:

Pacioretty-Danault-Radulov

Lehkonen-Galchenyuk-Gallagher

Byron-Plekanec-Shaw

King-McCarron-Mitchell

«5e trio» : Flynn-Ott-Martinsen



Duos de défenseurs:

Markov-Weber

Emelin-Petry

Beaulieu-Benn

4e paire de défenseurs: Davidson-Nesterov

Détails à venir