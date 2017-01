Les Coyotes demanderaient McCarron pour Hanzal

(98,5 Sports) - La rumeur court depuis plusieurs semaines que les Canadiens de Montréal tenteraient d'acquérir l'attaquant Martin Hanzal des Coyotes de l'Arizona.

Si la transaction ne se concrétise pas, c’est que les Coyotes seraient trop gourmands dans leurs demandes

Selon Elliotte Friedman de Sportsnet, le club de l’Arizona exigerait en retour du centre tchèque format géant son équivalent chez le Tricolore question stature, le centre Michael McCarron qui fait lui aussi 6’6’’.

Choix du premier tour du repêchage de 2013 du Canadien, McCarron, 21 ans, n’a pas encore réussi à se tailler un poste régulier avec le grand club, il fait encore la navette entre Montréal et St-John’s dans la Ligue américaine.

En 15 matchs cette saison avec le Tricolore, McCarron a marqué un but et obtenu trois aides. L’an dernier il avait disputé 20 matchs, marqué un but et obtenu une aide.

De son côté Hanzal, 29 ans en est à sa 10e saison avec les Coyotes. En 39 rencontres cette année il montre un dossier de 18 points, soit 10 buts et 8 aides. Il a connu sa meilleure saison en carrière l’an dernier avec 13 buts et 28 aides pour 41 points en 64 matchs.

Il aura l’autonomie complète à l’issue de la présente saison. Son salaire actuel pèse pour 3,1M$ sur la masse salariale.