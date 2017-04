Les Cardinals prolongent le contrat de Yadier Molina jusqu'en 2020

SAINT-LOUIS — Le receveur étoile Yadier Molina et les Cardinals de St. Louis ont conclu une entente valide jusqu'à la fin de la campagne 2020. Le contrat est d'une valeur de 60 millions $ US. Molina touchera donc 14 millions $ cette saison, puis 20 millions $ par saison lors des trois années de la nouvelle entente.



Âgé de 34 ans, Molina souhaitait régler le dossier avant le premier match des Cardinals cette saison, présenté dimanche soir.



Les Cardinals ont repêché le receveur portoricain en quatrième ronde du repêchage de 2000 et il a fait ses débuts dans les Ligues majeures en 2004.



Invité à sept reprises au match des étoiles, Molina a aidé les Cardinals à participer neuf fois aux séries éliminatoires et à gagner deux fois la Série mondiale. En 1611 matchs en carrière, Molina affiche une moyenne de ,285 avec 108 circuits et 703 points produits.



Il est surtout reconnu pour son travail en défensive, lui qui a remporté huit Gants d'or. Seulement Ivan Rodriguez (13) et Johnny Bench (10) en ont gagné plus que lui parmi les receveurs.