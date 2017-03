Les Canadiens se qualifient pour les séries

L'attaquant des Canadiens Paul Byron célèbre son premier but du match, en compagnie de Tomas Plekanec, Brendan Gallagher et Nathan Beaulieu./Photo: PC, Ryan Remiorz

MONTRÉAL - Le Canadien de Montréal a explosé avec trois buts sans réplique en première période et il a assuré sa participation aux prochaines séries éliminatoires grâce à une victoire de 6-2 contre les Panthers de la Floride, jeudi soir au Centre Bell.

Grâce à ce triomphe, le Canadien totalise 97 points et 41 victoires sous la colonne «ROW» (les gains en temps réglementaire et en prolongation), le premier critère servant à départager deux équipes à égalité au classement.

Or, le Lightning de Tampa Bay, neuvième au classement général dans l'Association Est, ne peut faire mieux que 40 gains dans de telles circonstances, malgré sa victoire face aux Red Wings de Detroit jeudi. Et les hommes de Jon Cooper ne peuvent amasser que 97 points au classement.

Le trio de Tomas Plekanec, Paul Byron et Brendan Gallagher a causé tous les dégâts pendant les 20 premières minutes de jeu contre une formation privée de ses gardiens Roberto Luongo et James Reimer, de l'attaquant Aleksander Barkov et du défenseur Aaron Ekblad.

Byron a inscrit ses 21e et 22e de la saison, d'abord pour ouvrir la marque puis pour porter le score 3-0. Entre les deux, Tomas Plekanec, qui a rejoint Serge Savard au 10e rang avec un 917e match dans l'uniforme bleu-blanc-rouge, a enregistré son neuvième de la saison. Il s'agissait aussi du 225e but de sa carrière, le même nombre que Stéphane Richer au 17e rang dans l'histoire du Canadien.

Quant à Gallagher, il a contribué à chacun de ces buts en plus d'inscrire son 10e de la saison en troisième période, ce qui lui permettait de connaître son premier match de quatre points en carrière.

Le défenseur Nathan Beaulieu a aussi gonflé sa fiche avec des aides sur les deux buts de Byron.

Le Tricolore, qui a dirigé 33 tirs vers Reto Berra, dont 17 pendant la première période, a connu une baisse de régime pendant la période médiane. Il a notamment dû faire face à trois infériorités numériques dans un intervalle de quatre minutes, dont une de deux hommes pendant 82 secondes.

Carey Price, qui a bloqué 29 rondelles, a résisté à toutes les attaques des Panthers pendant ces punitions, bien qu'il ait flanché au milieu de la période, à forces égales, devant un tir de Reilly Smith (15e).

Le Canadien s'est ressaisi en début de troisième période et a repris une avance de trois buts, grâce au 35e de Max Pacioretty, aidé d'Alexander Radulov à 3:52.

Le Montréalais Michael Matheson (6e) a bien réussi à déjouer Price environ cinq minutes plus tard, mais Gallagher et Phillip Danault (12e) ont planté le dernier clou dans le cercueil des Panthers dans un intervalle de moins de quatre minutes tard en troisième.

Pour les Panthers, champions en titre de la section Atlantique avec une récolte de 103 points, ils ont officiellement été éliminés

à la suite de leur défaite et de la victoire des Bruins de Boston contre les Stars de Dallas.

Les joueurs du Canadien auront congé d'entraînement vendredi. Ils monteront à bord d'un vol en direction de Tampa en début d'après-midi pour y disputer, samedi, le premier de trois matchs d'affilée à l'étranger.

Par la suite, ils retrouveront les Panthers, lundi à Sunrise, avant de croiser le fer avec les Sabres de Buffalo mercredi prochain.

(Avec La Presse canadienne)

Description du match en direct

Première période

À 18:40, Max Pacioretty prend le premier lancer de qualité du match.

Une minute plus tard, Andrew Shaw et Alex Galchenyuk et Artturi Lehkonen manquent deux très belles occasions de marquer.

Les Canadiens commencent le match avec vigueur.

Paul Byron marque son 21e but de la saison grâce à une passe dans l'enclave de Nathan Beaulieu, à 12:36. Canadiens 1 - Panthers 0.

À 10:56, Dwight King frappe le poteau à la suite d'une belle manoeuvre individuelle.

34 secondes plus tard, Tomas Plekanec marque (9e) un joli but après avoir lui-même préparé le jeu en entrée de zone des Panthers. Brendan Gallagher et Alexei Emelin obtiennent des mentions d'aide. Canadiens 2 - Panthers 0.

Paul Byron (22e), encore lui, fait dévier une belle passe de Nathan Beaulieu dans l'enclave et marque son deuxième but de la soirée. Les deux joueurs entraient dans le territoire adverse à pleine vitesse. Canadiens 3 - Panthers 0. Brendan a déjà trois mentions d'aide dans cette rencontre.

Quant à Nathan Beaulieu, il est en feu, ce soir.

Tirs au but:

Canadiens : 17 - 0 - 0: 17

Panthers: 9 - 0 - 0: 9

Deuxième période

C'est indéniable: l'impossibilité pour les Panthers de participer aux séries affecte leur rendement sur la patinoire. Les visiteurs jouent sans grande conviction.

La première pénalité est accordée au défenseur des Panthers, Mark Pysyk, quand il fait trébucher Gallagher, à 16:21.

Peu de temps après, Carey Price stoppe Derek MacKenzie qui s'était sauvé seul avec la rondelle, en désavantage numérique.

À 12:56, Max Pacioretty est puni pour 4 minutes (rudesse et avoir accroché) tandis que Jonathan Marchessault est chassé pour 2 minutes (rudesse).

Soudainement, la frustration gagne les joueurs des deux équipes qui se bousculent çà et là sur la glace.

Shea Weber est puni pour avoir donné un coup de bâton à Jason Demers, à 12:17. À la défense de Weber,Demers l'avait auparavant plaqué par-derrière.

Les Panthers joueront à 5 contre 3 pour plus de 80 secondes. Or, les Canadiens réussiront à résister à cette double infériorité numérique.

Sans avertissement, les Panthers réduisent l'écart à deux buts lorsque Reilly Smith (15e) prend un puissant tir du poignet entre les jambières du gardien des Canadiens. Canadiens 3 - Panthers 1. Juste avant, Jussi Jokinen lui avait servi une superbe passe à l'entrée de la zone du Tricolore.

Quand Alexei Emelin frappe de manière vicieuse (du coude) Derek MacKenzie, Shawn Thornton (chassé pour rudesse) fonce sur le défenseur des Canadiens pour venir à la défense de son coéquipier.

Steve Ott, qui s'est mêlé à la dispute, a finalement obtenu quant à lui deux minutes pour rudesse et dix minutes d'inconduite antisportive.

Bref, l'équipe de la Floride bénéficie d'un avantage numérique d'un homme durant deux minutes, à 8:45.

Les Canadiens bloquent encore le jeu de puissance de l'adversaire.

Au sujet des dernières minutes de jeu de la période, les hommes de Claude Julien continuent de mettre de la pression sur les défenseurs des Panthers. L'adversaire, lui, a livré une meilleure opposition en seconde période.

Tirs au but:

Canadiens : 17 - 7 - 0: 24

Panthers: 9 - 13 - 0: 22

Troisième période

Jaromir Jagr prend un tir dangereux vers Price.

Sur un deux-contre-un, Alexander Radulov effectue une magnifique passe à son capitaine dans l'enclave, qui ne rate pas une telle occasion. Max Pacioretty inscrit son 35e but de la saison, à 16:08. Canadiens 4 - Panthers 1.

À 11:15, Vincent Trocheck profite d'un jeu brouillon des Canadiens derrière leur filet pour soutirer la rondelle à un défenseur et l'envoyer ensuite au jeune défenseur Michael Matheson (6e), qui arrivait dans l'enclave. Canadiens 4 - Panthers 2.

À la suite d'un tir de la pointe de Brandon Davidson, Brendan Gallagher (10e), posté devant le gardien des Panthers, fait dévier le disque dans le haut du filet, à 12:55. C'est la première fois que l'attaquant des Canadiens inscrit quatre points lors d'un même match. Canadiens 5 - Panthers 2.

À 16:49, c'est au tour de Philipp Danault de faire bouger les cordages du filet des Panthers, grâce à une passe de Radulov. Canadiens 6 - Panthers 2.

Tirs au but:

Canadiens : 17 - 7 - 9: 33

Panthers: 9 - 13 - 9: 31