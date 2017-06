Les Canadiens affronteront les Bruins et les Maple Leafs à Québec

C'est ce qu’a annoncé le promoteur Evenko, vendredi matin. Le Tricolore se frottera aux Bruins de Boston, le 18 septembre, pour ensuite affronter les Maple Leafs de Toronto, le 27 septembre. Deux très bonnes équipes de la division Atlantique rendront donc visite aux Canadiens au Centre Vidéotron.



Le duel entre le Tricolore et les Bruins donnera le ton aux cérémonies du 100e anniversaire de la Ligue nationale de hockey. Les billets seront offerts à partir de 28 dollars sur le site internet d'Evenko. Ils seront à compter d’aujourd’hui, à midi. Les Canadiens ont disputé sept matchs préparatoires à Québec depuis 2009. Ils ont notamment joué contre les Islanders de New York (2010), le Lightning de Tampa Bay (2011), les Hurricanes de la Caroline (2013), l'Avalanche du Colorado (2014), les Penguins de Pittsburgh (2015) et les Bruins (2016). La saison dernière, les Canadiens avaient joué le 4 octobre contre les Bruins, qui étaient alors dirigés par Claude Julien. La formation montréalaise avait gagné le match 4 à 3 devant 17 200 spectateurs.