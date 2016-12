Les Broncos malmenés 33-10 et privés des séries par les Chiefs

Charlie Riedel / The Associated Press

KANSAS CITY, Mo. - Les Chiefs de Kansas City ont complètement dominé le premier quart et ont servi une correction de 33-10 aux Broncos de Denver, dimanche.

Travis Kelce a réussi 11 attrapés pour des gains de 160 verges et un touché tandis que Tyreek Hill a réussi une course de 70 verges pour le touché alors que les Chiefs (11-4) ont battu les Broncos (8-7) pour la troisième fois de suite.



Les Chiefs ont mis la touche finale lorsque le plaqueur défensif Dontari Poe, agissant comme quart-arrière, a décoché une passe soulevée à Demetrius Harris dans la zone des buts avec deux minutes à faire.



Les champions en titre du Super Bowl ont ainsi été éliminés de la course aux séries. Ils ont perdu trois matchs de suite et cinq de leurs sept derniers. Avant la rencontre, les Chiefs avaient obtenu leur place en séries grâce à la défaite des Ravens de Baltimore.



C'est donc dire que le portrait est complet dans l'Association américaine: les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Raiders d'Oakland, les Chiefs de Kansas City, les Steelers de Pittsburgh, les Texans de Houston et les Dolphins de Miami seront des éliminatoires.