Les boxeurs d'EOTTM remplissent leurs mandats

MONTRÉAL - Les trois boxeurs d'Eye of the Tiger Management ont fait les choses en grand et ils ont remporté leur combat respectif du Fight Club XXIII présenté par le promoteur Camille Estephan au théâtre Olympia, samedi soir

Le poids lourd Simon Kean (10-0, 9 K.-O.) l'a emporté para K.-O. après 59 secondes du cinquième round face au Brésilien Marcelo Luiz Nascimento (23-15, 20 K.-O.) et il a remporté le titre intercontinental de l’International Boxing Organisation (IBO).

«Hi! Ha!, a lancé Kean au micro du 98,5 quand il a visité Jacques Thériault et Sébastien Gauthier après sa victoire. Au premier round, j’ai reçu des coups et j’ai dû m’ajuster, mais je n’ai jamais été dans le trouble.»

Le style du Brésilien a déstabilisé Kean au premier round et il n’a pu utiliser son jab, comme il l’aurait souhaité.

«Mes hommes de coin m’ont dit de relaxer et quand je l’ai placé, j’ai pu avoir recours à mes coups de puissance, a-t-il analysé. Mais va falloir que je sois plus vigilant, car avec un gars plus puissant j’aurais pu aller au plancher. Je devrai travailler là-dessus.»

En demi-finale, Yves Ulysse fils l'a emporté contre Ricky Sismundo.

Ce dernier avait joué de bien vilains tours aux boxeurs du groupe EOTTM, mais Ulysse fils s'est assuré de ne pas tomber dans les pièges tendus par le Philippin, bien que celui-ci lui ait donné du fil à retordre.

Après avoir soutiré une nulle à Dierry Jean et battu Ghislain Maduma, Sismundo (31-10-3, 13 K.-O.) n'a pas été en mesure de poursuivre sur sa lancée face à Ulysse (14-0, 9 K.-O.), qui a dominé cet affrontement et récolté une victoire par décision unanime avec des scores de 99-90 et deux fois 98-91.

Ulysse a amorcé le combat sur les chapeaux de roue, envoyant son adversaire au tapis dès le deuxième assaut. Après avoir placé une belle gauche à la tête de Sismundo, Ulysse a suivi avec une combinaison qui a forcé le Philippin a mettre un genou au sol.

Ulysse s’attendait donc à un combat difficile et il l’a eu.

«Ce n’est pas un deux de pique, mais j’ai démontré mes capacités, j’ai démontré quel genre de boxeur que je suis, a déclaré un Ulysse très satisfait. J’ai offert une belle performance contre un boxeur agressif, très agressif. J’ai démontré que je peux boxer. Antonin (Décarie) et Camille (Estephan) ont de bonnes choses pour moi. Je suis prêt de boxer sur HBO.»

Ulysse a indiqué qu’il avait appris à être patient.

«Je l’ai eu au deuxième round, mais j’ai été patient», a-t-il dit au micro du 98,5.

Beau retour de Butler

À son premier combat depuis son cuisant revers aux mains de Brandon Cook en janvier, Steven Butler (19-1-1, 16 K.-O.) a inscrit un retentissant K.-O. face au Polonais Damian Mielewczyk (10-4, 7 K.-O.).

Après un premier round au cours duquel Butler a surtout pris la mesure de son adversaire, le super mi-moyen a ouvert la machine au deuxième. Il a placé plusieurs combinaisons de coups en puissance dans ce round, avant d'envoyer Mielewczyk au tapis après 2:04 d'un solide uppercut de la droite. L'arbitre Alain Villeneuve n'a même pas donner de compte, signalant immédiatement la fin de l'affrontement.

«Je voulais faire un combat parfait pour moi-même, car ma défaite de janvier m’a fait mal», a déclaré Butler à Jacques Thériault et à Sébastien Gauthier sur les ondes du 98,5 fm.

Butler comptait l’ex-boxeur poids-lourds Jean-François Bergeron dans son coin et sa présence fut profitable.

«Jean-François m’a aidé à me servir de mes atouts. J’ai bien utilisé mon jab et mon jeu de jambe a été bon. Je suis plus dangereux et j’attendais le bon moment pour sortir ma main droite», a déclaré Bulter qui avait perdu en janvier dans un combat qui avait amené des bagarres parmi les spectateurs.

(Avec la collaboration de La Presse canadienne)