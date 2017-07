Les Blue Jays pulvérisés 19 à 1 par les Astros

(98,5 Sports) - Il y a des défaites et il y a des râclées de grand luxe. Le cuisant revers encaissé par les Blue Jays de Toronto aux mains des Astros de Houston, dimanche, entre dans la seconde catégorie.

Carlos Correa a frappé deux circuits et il a produit cinq points dans une victoire écrasante de 19-1 des Astros contre les Blue Jays, à Toronto.

L'équipe torontoise n'avait pas accordé tant de points dans un match depuis 13 ans, soit depuis une défaite subie le 24 juin 2004 contre les Devil Rays de Tampa Bay.

Jose Altuve a frappé trois coups sûrs en quatre présences au marbre, dont un circuit. Il a produit trois points et il a inscrit quatre pour les Astros, qui ont remporté une sixième victoire en huit rencontres.

Yuli Gurriel et Evan Gattis ont aussi bouclé des circuits pour les vainqueurs. Gattis a produit quatre points.



Le partant des Blue Jays J.A. Happ (3-6) a accordé six points, dont seulement deux étaient mérités, sept coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.



Ezequiel Carrera a privé les Astros du jeu blanc avec un circuit en fin de neuvième manche.