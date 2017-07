Les Blue Jays perdent Sanchez pour 10 jours

TORONTO - Les problèmes d'ampoules d'Aaron Sanchez ont refait surface et le partant des Blue Jays de Toronto est retourné sur la liste des blessés d'une durée de 10 jours, samedi.

Sanchez a montré une fiche de 1-3 et une moyenne de points mérités de 4,25 en huit départs cette saison.



Ce sera la quatrième fois cette saison que son nom est inscrit sur la liste des blessés.



C'est une année frustrante pour le lanceur de 25 ans, qui avait connu une saison exceptionnelle en 2016. Il avait été nommé au match des étoiles, il avait conclu la saison avec un dossier de 15-2 et une moyenne de points mérités de 3,00 et il avait retiré 161 frappeurs sur des prises en 192 manches.



Le droitier Chris Smith a été rappelé des mineures et le lanceur Joe Smith a été rétrogradé.



Le releveur Jeff Beliveau a pour sa part été désigné pour assignation.