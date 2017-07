Les Blue Jays font l'acquisition de Rob Refsnyder

TORONTO - Les Blue Jays de Toronto ont acquis le joueur d'utilité Rob Refsnyder, dimanche après-midi, lors d'une transaction impliquant aussi les Yankees de New York.

Le joueur de premier but Ryan McBroom a quant à lui pris la direction de New York.



Refsnyder a maintenu une moyenne au bâton de ,135 avec deux buts volés en 37 présences dans l'uniforme des Yankees, cette saison. Au cours de sa carrière de trois saisons, il revendique une moyenne de ,241 et deux longues balles.



Il se rapportera aux Bisons de Buffalo, le club-école des Blue Jays au niveau AAA.



McBroom n'a toujours pas disputé une partie dans les Majeures. Il affiche une moyenne au bâton de ,243 et 12 circuits en 96 matchs dans le niveau AA, cette saison.