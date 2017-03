Les Blue Jackets établissent des records d'équipe

PHILADELPHIE - Cam Atkinson a marqué deux buts, Brandon Dubinsky a rompu l'égalité en troisième période et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Flyers de Philadelphie par la marque de 5-3 lundi soir.

Grâce à ce gain, les hommes de John Tortorella ont établi des records d'équipe pour le plus grand nombre de victoires et le plus grand nombre de points en saison régulière.

Les Blue Jackets ont remporté une 44e victoire et totalisent 94 points, un de moins que les Capitals de Washington, les meneurs de la section Métropolitaine et du classement général avant les rencontres de lundi.

Le défenseur recrue Zach Werenski et l'attaquant Sam Gagner ont réussi les autres buts des Blue Jackets.

Le but de Dubinsky, marqué lors d'une supériorité numérique avec 11:14 à jouer à la troisième période, a permis aux Blue Jackets de se donner une avance de 4-3.

Dubinsky a déjoué Steve Mason d'un tir du côté de la mitaine, dans la partie supérieure droite. Il a bénéficié d'un excellent travail de la part de Scott Hartnell, venu faire écran devant le gardien des Flyers.

Travis Konecny a mené l'attaque des locaux avec un doublé, l'autre but allant à Brayden Schenn.

Les Flyers, qui ont perdu dix de leurs 15 dernières sorties, ont amorcé la soirée à six points d'une place dans les séries éliminatoires avec 15 matchs au calendrier.