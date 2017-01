Les Argonauts congédient leur DG

TORONTO - Les Argonauts de Toronto ont congédié leur directeur-général Jim Barker.

Cette décision survient alors que l'équipe a terminé la saison 2016 au dernier rang de la section Est avec la pire fiche de la Ligue canadienne (5-13).



Barker a occupé son poste de directeur-général pendant six saisons, remportant la coupe Grey en 2012.



Le Californien de 60 ans en était à son deuxième séjour avec les Argonauts.



Il a obtenu sa première opportunité comme entraîneur-chef à Toronto en 1999 avant d'effectuer un retour aux États-Unis en 2001 comme coordonnateur offensif avec le Xtreme de Los Angeles dans la XFL.



Barker a fait un retour avec les Argonauts comme entraîneur-chef en 2010, guidant la formation aux éliminatoires pour la première fois depuis 2007 et méritant le titre d'entraîneur de l'année.



Il a été promu directeur-général le 10 décembre 2010, lorsque le contrat d'Adam Rita n'a pas été renouvelé et il a décidé d'assumer ses responsabilités de directeur-général à plein temps avant la saison 2012 quand il a embauché Scott Milanovich comme entraîneur-chef.