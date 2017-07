Les Argonauts battent le Rouge et Noir sur le dernier jeu

TORONTO - Lirim Hajrullahu a réussi un placement de 34 verges sur le dernier jeu du match et les Argonauts de Toronto ont défait le Rouge et Noir d'Ottawa 27-24, lundi.

Le placement victorieux de Hajrullahu a couronné une séquence de huit jeux et 52 verges, quelques instants après que les visiteurs eurent créé l'égalité grâce à une passe de touché de 31 verges de Trevor Harris à Greg Ellingson.



Le quart des Argonauts, Ricky Ray, a complété 40 de ses 55 passes pour 367 verges de gains. Il avait rompu une égalité de 17-17 à 6:56 du quatrième quart à l'aide d'une passe de touché de neuf verges à Anthony Coombs, quelques instants après une interception de Marcus Ball.



La victoire a coûté cher aux Argonauts (3-2), qui ont perdu les services du secondeur Bear Woods (commotion cérébrale) et des joueurs de ligne défensive Victor Butler (genou) et Cleyong Laing (jambe).



Le Rouge et Noir (1-4-1) a fait preuve de caractère en venant de l'arrière pour créer l'égalité 17-17 sur une course de 15 verges de Josh Stangby, suivie d'un converti de deux points de Mossis Madu.



Les Argonauts ont rendu hommage aux équipes des saisons 1996 et 1997.

Avant la rencontre, le quart Doug Flutie a été nommé au sein de l'équipe d'étoiles de tous les temps des Argonauts. Flutie a guidé les Argonauts vers le championnat de la Coupe Grey en 1996 et 1997 avant de retourner dans la NFL.



Declan Cross a inscrit un touché pour les Argonauts. Hajrullahu a réussi deux convertis et trois placements en plus d'ajouter deux simples. Les autres points des Argonauts ont été le résultat d'un touché de sûreté.



Brad Sinopoli a marqué un touché et un converti de deux points pour le Rouge et Noir. Brett Maher a ajouté un simple et un converti.