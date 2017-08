Les Alouettes sont déjà en mode éliminatoires

MONTRÉAL - Le mois d'août vient à peine de commencer, mais pour l'entraîneur-chef Jacques Chapdelaine, il faut déjà penser aux éliminatoires de la Ligue canadienne de football dans le camp des Alouettes de Montréal.

«D'après moi, le mois d'août est un mois de matchs éliminatoires, a-t-il déclaré à la suite de l'entraînement de mercredi, au Stade olympique. Le positionnement des équipes en vue de l'après-saison peut se jouer au mois d'août. Alors c'est important pour nous d'aborder chaque match avec cette attitude. Nous avons eu une très bonne semaine d'entraînement. Peut-être en raison de notre récupération, l'intensité était très élevée.

«J'ai même fait remarquer aux joueurs qu'on voyait ce niveau d'énergie habituellement dans les cinq ou six derniers matchs de la saison. Dans ma tête, on rentre dans un rythme, une intensité qui ressemble aux matchs éliminatoires, donc pourquoi ne pas jouer avec cette mentalité? Ça tombe bien: on joue trois matchs contre des adversaires de section ce mois-ci.»

Cette séquence s'amorcera vendredi avec une importante série aller-retour face aux Argonauts de Toronto, au stade Percival-Molson. Déjà, ces deux rencontres pourraient donner une bonne allure du classement final dans la section Est, actuellement «dominée» par les Torontois à 3-4, deux points devant les Alouettes (2-4), qui ont toutefois un match en mains. Après une rencontre face aux Blue Bombers de Winnipeg le 24 août, les Alouettes concluront le mois contre le Rouge et Noir d'Ottawa, qui malgré sa fiche actuelle de 1-5-1, n'est qu'à trois points du premier rang dans l'Est.

«On se bat tous pour prendre le contrôle de la conférence, c'est la même chose pour nos adversaires, a fait valoir l'entraîneur Chapdelaine. Ottawa veut reprendre du poil de la bête. J'ai dit aux joueurs, ce ne sera pas facile de gagner, mais ce sera facile de continuer de gagner si on peut se le permettre.»



«Je ne regarde même pas les fiches des équipes présentement, a ajouté le quart des Oiseaux Darian Durant. Regardez la fiche du Rouge et Noir l'an dernier (8-9-1): ils sont les champions en titre de la coupe Grey. Alors la fiche ne veut rien dire. Il s'agit de se qualifier pour les éliminatoires. Une chance pour nous, les équipes de l'Ouest ont travaillé pour nous pendant notre semaine de relâche, si bien que nous nous retrouvons exactement au même point que nous étions à la fin de la semaine 6. Le match contre les Argos est très important pour les deux clubs. Nous avons hâte de relever ce défi.»



Durant a toutes les raisons du monde d'avoir hâte de relever ce défi: le quart des Alouettes semble de plus en plus à l'aise dans le système de jeu. Par contre, il a été intercepté au moins une fois à ses cinq dernières sorties.



«Vous savez, je ne m'en fais pas trop avec les interceptions. En 2010, alors que j'ai connu ma pire saison à ce chapitre avec 22, nous avions atteint la finale de la Coupe Grey. C'est certain qu'on veut en lancer le moins possible, mais je ne me laisse pas abattre par un revirement.



«Chaque semaine, je me sens de mieux en mieux, plus impliqué dans ce système. Bien sûr, c'est un système que j'ai connu en 2015, mais les semaines ratées au camp d'entraînement m'ont fait prendre un peu de recul. Plus les semaines passent, plus je suis confortable.»