Les Alouettes embauchent le plaqueur Keith Shologan

MONTRÉAL - Les Alouettes de Montréal ont embauché le plaqueur canadien Keith Shologan pour les deux prochaines saisons.

L'athlète de six pieds deux, 295 livres a disputé neuf saisons dans la Ligue canadienne, dont la dernière avec les Blue Bombers de Winnipeg, où il a réalisé 22 plaqués, dont deux sacs, en 18 rencontres.



Le footballeur de 31, de Spruce Grove, en Alberta, a disputé 140 matchs en carrière dans la LCF pour les Roughriders de la Saskatchewan, le Rouge et Noir d'Ottawa ainsi que les Bombers, amassant 204 plaqués, dont 25 sacs, en plus de recouvrer six échappés. Il a aidé les Roughriders, l'équipe qui l'a repêché en première ronde (quatrième au total) en 2008, à remporter la coupe Grey en 2013.



Shologan a également pris part au match de championnat de la LCF en 2009 et en 2010, subissant la défaite aux mains des Alouettes en chaque occasion, ce qui ne l'a pas empêché d'être choisi joueur canadien par excellence de la rencontre en 2010. Il a aussi aidé le Rouge et Noir à atteindre le match de la coupe Grey à leur deuxième année d'existence en 2015.