Les Alouettes battus lors du dernier jeu du match (vidéo)

(98,5 Sports) - Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Les Alouettes de Montréal ont eu les devants durant presque tout le match, jeudi, à Winnipeg, mais les Blue Bombers l'ont emporté 41-40 lors du dernier jeu de la rencontre.

Avec quatre secondes à faire à la rencontre, les Blue Bombers se sont retrouvés à la ligne d'une verge de l'équipe de Jacques Chapdelaine. Andrew Harris s'est faufilé de peine et de misère jusque dans la zone des buts, au point qu'il a fallu visionner les reprises afin de confirmer le touché.

Do you believe in miracles? @andrewharris33 scores the go ahead TD after an unbelievable @Wpg_BlueBombers drive #CFLGameDay pic.twitter.com/yTBI3RvfTX