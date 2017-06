OAKLAND, Californie - Jesse Hahn a accordé un seul point non mérité en six manches à son retour de la liste des blessés et les Athletics d'Oakland ont battu les Blue Jays de Toronto 4-1, mardi soir.

Hahn (2-4) a retiré deux frappeurs sur des prises, a donné un but sur balles et s'est tiré d'impasse avec les buts remplis en quatrième.

Malgré une 59e erreur de la part de l'un des leurs, un sommet dans les majeures, les A's signaient une troisième victoire en quatre matchs, une deuxième de suite contre les Torontois.

Josh Donaldson a frappé deux coups sûrs et Troy Tulowitzki a produit le seul point de Toronto sur un simple en quatrième.