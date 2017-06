Lefèvre estime que le Canada manque encore de confiance

(98,5 Sports) - Comme ce fut le cas dans le passé, le défenseur de l'Impact de Montréal Wandrille Lefèvre se retrouve en camp préparatoire au sein de la sélection nationale canadienne.

Pour celui qui est né en France mais qui détient la double nationalité, le plaisir demeure inchangé.

« C’est toujours un honneur d’être rappelé par son pays, assure Lefèvre au micro des Amateurs de sports avec Mario Langlois. Ce sont toujours des expériences différentes. Chaque fois, on en apprend beaucoup. C’est sympa aussi, parce qu’on revoit des gens qu’on n'a pas vus depuis un certain temps. Chacun est dans son club et on se retrouve sous la bannière canadienne. »

Lefèvre estime que le calibre entre la sélection nationale et les équipes de la MLS est comparable.

« C’est assez similaire, même s’il y a des joueurs de tous les horizons. Il y en a qui évoluent en Europe, en Amérique du Nord, même en Asie. Mais, sensiblement, le niveau est similaire. Il y a quand même une bonne base de joueurs qui évoluent en MLS. »

Le Canada a raté la qualification pour la Coupe du monde de 2018. Quels sont les moyens à prendre pour retourner dans le grand bal mondial de soccer?

« C’est évident qu’on a passé un moment difficile en ratant la qualification à la dernière phase, mais en même temps, on était assez proches. Ça s’est joué sur un résultat à l’extérieur (contre le Honduras). Mais c’est un jeune groupe aussi. »

Si la sélection nationale féminine s’impose depuis des années comme l’une des meilleures équipes de soccer au monde, son pendant masculin ne peut en dire autant. Le soccer canadien masculin souffre-t-il d’un complexe?

« Je pense que oui, assure Lefèvre. On n’a peut-être pas la confiance qui vient avec l’expérience de jouer des grands moments de manière récurrente comme l’ont les sélections d’Amérique du Sud et même des États-Unis

« Mais en ayant des joueurs qui évoluent de plus en plus régulièrement en MLS, un championnat qui prend de l’ampleur, ou des joueurs qui commencent à bâtir une carrière intéressant en Europe, on amène un bagage qui nous permettrait de gérer ce genre de moments. »

