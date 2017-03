Le Lightning n'a pas dit son dernier mot

DETROIT - Nikita Kucherov a marqué à 3:28 de la prolongation pour propulser le Lightning de Tampa Bay vers un gain de 2-1 contre les Red Wings de Detroit, vendredi.

Situé près du demi-cercle réservé au gardien, Kucherov a redirigé une passe de Brayden Point au fond du filet.

Le Lightning avait grandement besoin de cette victoire, car l'équipe accuse un point de retard derrière les Bruins de Boston et les Islanders de New York, qui ont battu les Penguins de Pittsburgh 4-3, pour l'obtention de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l'Association Est.



Le capitaine des Red Wings, Henrik Zetterberg, a ouvert le pointage à 8:03 du deuxième engagement. Il a accepté une passe de Gustav Nyquist avant de tromper la vigilance d'Andrei Vasilevskiy.



Ondrej Palat a permis au Lightning de créer l'égalité en troisième période. Kucherov s'est d'ailleurs fait complice de ce but.



Vasilevskiy a repoussé 29 rondelles dans la victoire tandis que Petr Mrazek a stoppé 30 des 32 tirs dirigés vers lui, pour les Red Wings.