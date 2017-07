Le hockey d'aujourd'hui: «La différence, c'est la structure» - Pierre Turgeon

(98,5 Sports) - Pierre Turgeon est le nouveau coordonnateur à l'attaque des Kings de Los Angeles. Un poste pour lequel il n'avait pas fait de démarche d'emploi.

« Je n’ai parlé qu’avec les Kings, a déclaré l’ancien joueur du Canadien de Montréal au micro des Amateurs de sports. Je n’avais appelé personne pour retourner à l’ouvrage, vraiment.

« Il y a deux mois, Luc (Robitaille) m’a appelé et il m’a demandé ce que je faisais. C’est comme ça que ça s’est passé. Je suis allé en Californie et on a jasé. On a jasé des systèmes (de jeu). Jasé de toutes sortes d’affaires. Et il était content de ce qu’il voyait et de ce qu’il entendait. »

Turgeon sera l’un des adjoints du nouvel entraîneur John Stevens. Fort d’un palmarès de 515 buts et 1327 points au cours de sa longue carrière avec les Sabres de Buffalo, les Islanders de New York, le Canadien, les Blues de St. Louis, les Stars de Dallas et l’Avalanche du Colorado, son boulot sera évidemment de dynamiser l’attaque des Kings.

Et peut-on enseigner à marquer des buts?

« Je pense que non, mais tu peux enseigner choses qui vont devenir des automatismes dans les matchs. Quand tu arrives dans une game, tu réagis au lieu de penser. Ce sont des petites qui peuvent faire gagner un match. »

Pierre Turgeon a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale avec les Sabres en 1987, il y a 30 ans cette année. Le hockey a énormément changé en trois décennies. Quel changement estime-t-il le plus marquant?

« Je l’a vu au début et à la fin de ma carrière. La grosse différence, c’est la structure, aujourd’hui. On parle de 1-2-2, ou parle de 2-3 on parle de 1-3-1… On parle de ce qui enlève les deux contre un et les trois contre un. On voyait des matchs finir 10-7. On voit plus cela aujourd’hui.

« L’autre chose, ce sont les gardiens de but sont plus athlétiques de nos jours. Ils sont gros, ils sont mobiles. Aujourd’hui, c’est dur de voir le «net». Il faut viser le poteau pour pouvoir compter.»

