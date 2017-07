Le gros lot pour Slavin en Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord - Les Hurricanes de la Caroline et le défenseur Jaccob Slavin ont conclu une prolongation de contrat de sept ans d'une valeur de plus de 37 millions $

Le directeur général Ron Francis a déclaré mercredi que l'entente entrera en vigueur à compter de la saison 2018-19 et que Slavin accaparera 5,3 millions $US annuellement sur la masse salariale de l'équipe jusqu'en 2024-25.

Francis a ajouté que le hockeyeur âgé de 23 ans est «l'un des piliers de notre équipe» et «l'un des meilleurs jeunes défenseurs de la LNH».



À sa deuxième saison dans la LNH en 2016-17, Slavin a marqué trois buts et récolté 29 mentions d'assistance. Il a aussi dominé son équipe avec 161 tirs bloqués, 83 revirements provoqués et un temps de jeu moyen de 23:30.



Son contrat de recrue arrivera à échéance après la prochaine saison, et il aurait pu devenir joueur autonome sans compensation en juillet 2018.