Le grand chelem de Romine permet aux Tigers de venir à bout des Twins 5-3

DÉTROIT - Andrew Romine a frappé son premier grand chelem en carrière et les Tigers de Detroit sont venus de l'arrière pour vaincre les Twins du Minnesota 5-3, mercredi après-midi.

Les Tigers tiraient de l'arrière 3-0 avant d'inscrire cinq points en quatrième manche, grâce à la longue balle de Romine qui a aisément franchi la clôture du champ droit pour procurer les commandes aux locaux.



Michael Fulmer (1-0) a distribué trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail, en plus de retirer sept frappeurs au bâton. Les releveurs des Tigers ont ensuite été intraitables pendant trois manches, et Alex Wilson a enregistré les deux derniers retraits pour signer son troisième sauvetage en carrière — et son premier cette saison. Il a offert deux passes gratuites en neuvième, mais a forcé Eduardo Escobar à soulever un ballon pour mettre un terme à la rencontre.



Kyle Gibson (0-1) a accordé cinq points et quatre coups sûrs en quatre manches au monticule. Brian Dozier a donné le ton au match avec un circuit pour les Twins.



RAYS 4 YANKEES 8



Jordan Montgomery a démontré sa puissance et son sang-froid à son premier match dans les Ligues majeures après avoir accordé un circuit de deux points à Rickie Weeks en première manche, et les Yankees de New York ont renversé les Rays de Tampa Bay 8-4 pour retrouver la respectabilité (,500).



Brett Gardner, des Yankees, et Weeks ont quitté la rencontre après être entrés en collision au premier coussin en sixième manche.



Alors qu'il contournait le premier coussin, Gardner a heurté de plein fouet Weeks, qui n'avait pas joué au premier but dans les Ligues majeures avant cette saison. Weeks était demeuré collé à la ligne de démarcation du premier but après avoir tenté de récupérer le relais hors cible du releveur des Rays Xavier Cedeno. Les deux hommes se sont retrouvés étendus au sol, et Chase Headley a croisé le marbre pour donner les devants aux locaux.



Gardner souffre d'une contusion à la mâchoire et de raideurs au dos, tandis que Weeks a présenté des contusions au dos et à l'épaule droite.



White Sox 2 Indians 1



Derek Holland a muselé les Indians de Cleveland pendant six manches, Matt Davidson a frappé un simple de deux points et les White Sox de Chicago l'ont emporté 2-1.



Holland (1-1) a alloué un premier coup sûr en sixième manche, lorsque Francisco Lindor a cogné un double. Le gaucher des White Sox a retiré quatre frappeurs sur des prises et il a effectué 101 lancers. Holland revendique un dossier de 4-0 et une moyenne de points mérités de 1,02 en cinq départs au Progressive Field. Il montre une fiche de 6-1 et une moyenne de points mérités de 2,35 en 10 départs en carrière contre les Indians.



David Robertson s'est occupé de la neuvième manche et il a signé un premier sauvetage cette saison.



Danny Salazar (0-1) a retiré 11 adversaires au bâton, ce qui égalait un sommet pour lui, en six manches de travail.