Le deuxième règne de Claude Julien commence

(98,5 Sports) - C'est vendredi après-midi que Claude Julien commence son deuxième règne à la barre du Canadien de Montréal.

L'entraîneur, embauché mardi, dirigera son premier entraînement à Montréal depuis janvier 2006.

Ses joueurs, qui ont profité d'une semaine de congé, sauteront sur la glace autour de 16 heures. Julien reconnaîtra sans doute deux anciens joueurs - Andrei Markov et Tomas Plekanec - qui ont joué sous ses ordres lors de son premier passage à Montréal.

En conférence de presse mercredi, le Franco-Ontarien a fait savoir qu'il allait procéder à quelques petits changements au sein de sa formation.

Un 998e match samedi

Julien, qui aura la chance de diriger son 998e match en carrière samedi face aux Jets, a rencontré son nouveau patron, Marc Bergevin, dans un restaurant de la métropole jeudi soir.

Onze ans se sont écoulés depuis qu'il a dirigé son dernier match à Montréal, mais il a pu constater que la passion des partisans est toujours aussi intense.

