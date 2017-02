Le chandail «volé» de Tom Brady vaut une fortune

(98,5 Sports) - Deux semaines plus tard, le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Tom Brady n'a toujours pas retrouvé le chandail qu'il portait lors de la victoire des siens face aux Falcons d'Atlanta au 51e Super Bowl.

Peu après la victoire, Brady était en train de célébrer sa cinquieme victoire du Super Bowl - un record dans la NFL - quand il s'est aperçu que son chandail du match n'était plus dans son sac.

