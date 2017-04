Le Canadien termine la saison en beauté

DÉTROIT - Le Canadien a conclu la saison régulière sur une bonne note, alors que la formation «B» du Tricolore a signé une victoire de 3-2 en prolongation face aux Red Wings de Detroit, samedi, grâce à un but d'Alex Galchenyuk.

Carey Price, Max Pacioretty, Andrei Markov, Alexander Radulov, Shea Weber et Alexei Emelin n'avaient pas accompagné leurs coéquipiers à Detroit. Tomas Plekanec a été laissé de côté, tandis que Jordie Benn l'a rejoint dans les hauteurs du Joe Louis Arena après avoir participé à l'échauffement.



Mikhail Sergachev avait été rappelé pour la partie, trois jours après l'élimination des Spitfires de Windsor dans les séries de la Ligue de l'Ontario.



Galchenyuk a inscrit son cinquième but de la saison en prolongation, un sommet dans la LNH, après que Mike Green eut échappé le disque dans son territoire. Nikita Nesterov a rejoint Galchenyuk dans l'enclave et le jeune américain a marqué son 17e but de la saison à 1:42.



Nathan Beaulieu et Artturi Lehkonen, avec son 18e de la campagne, avaient touché la cible en temps réglementaire pour le Canadien (46-26-9), qui a évité de terminer la saison sur une séquence de trois défaites.



Frans Nielsen et Dylan Larkin ont répliqué pour les Red Wings (32-36-12), qui sont exclus des séries pour une première fois depuis le printemps 1990.



Charlie Lindgren a effectué 25 arrêts et est demeuré invaincu en trois départs dans la LNH, dont deux cette semaine. À l'autre bout de la patinoire, Petr Mrazek a repoussé 27 tirs.



Le Canadien affrontera les Rangers de New York au premier tour des séries.



Un bon effort



Enfilant ses bottes de travail, le Canadien a appliqué de la pression sur ses rivaux en début de match et il a fallu un arrêt spectaculaire de Mrazek pour empêcher les visiteurs d'ouvrir la marque. Mrazek a stoppé le tir d'Alex Galchenyuk au vol avec son bâton, à la suite d'une belle remise de Steve Ott sur une descente à deux contre un.



Les Red Wings ont profité d'un bond chanceux pour ouvrir la marque à 10:44. Le dégagement contre la bande d'Andreas Martinsen a pris une direction inattendue et Darren Helm a pu rejoindre Nielsen, à la droite de Lindgren. Le vétéran y est allé d'une belle manoeuvre avant de battre le jeune gardien du revers.



Lindgren s'est racheté avec des arrêts clés contre Helm avant la fin du premier vingt, puis contre Tatar tôt au retour de la pause.



Le Canadien a nivelé les chances à 4:19 lors d'un avantage numérique. Beaulieu a profité de beaucoup d'espace pour s'avancer et battre Mrazek à l'aide d'un boulet de canon.



À son tour, Mrazek a gardé les siens dans le match en stoppant Lehkonen et Brendan Gallagher à bout portant.



Ses coéquipiers l'ont récompensé à 12:51, quand Larkin a surpris Lindgren à l'aide d'un tir sur réception.



Lehkonen a ramené tout le monde à la case départ avec 1:30 à faire au deuxième engagement, quand il a fait fi de la couverture du défenseur Danny DeKeyser pour marquer sur un retour.



Les deux gardiens ont fait le travail en troisième période et Galchenyuk a joué les héros en prolongation.

Avant-match

L'une étant exclue des séries et l'autre assurée d'y participer, le match de samedi soir entre les Red Wings de Détroit et le Canadien de Montréal n'a théoriquement pas d'importance singulière pour les deux équipes.

Il s’agit toutefois de la dernière visite du Canadien au Joe Louis Arena, les Wings déménageant au Little Caesars Arena dès la prochaine saison ainsi que le dernier match régulier pour la formation montréalaise.

Plusieurs joueurs du Triciolore sont absents de l’alignement. Carey Price, Andrei Markov, Max Pacioretty, Tomas Plekanec et Alexander Radulov ont obtenu congé tandis que Shea Weber et Alexei Emelin sont blessés.

Charlie Lindgren gardera le filet du Canadien.

(Avec le 98,5 Sports)