Le Canada rentre bredouille de la Classique mondiale de baseball

MIAMI - Nolan Arenado et Buster Posey ont frappé un circuit et ils ont tous les deux produit trois points, aidant les États-Unis à passer au deuxième tour de la Classique mondiale de baseball grâce à une victoire de 8-0 contre le Canada, dimanche.

Les Américains ont terminé la ronde préliminaire avec un dossier de 2-1 et ils ont rebondi après avoir subi une dure défaite, samedi, contre la République dominicaine. Les États-Unis avaient laissé filer une avance de 7-5 pour s'incliner 7-5.



Les Dominicains ont eux aussi accédé au tour suivant grâce à un gain de 10-3 en 11 manches contre la Colombie, dimanche. Ils ont été invaincus en trois matchs depuis le début du tournoi et ils avaient remporté la Classique en 2013.



Le Canada a perdu ses trois parties du tournoi.



Danny Duffy a retiré sept adversaires sur des prises en quatre manches de travail et il n'a permis qu'à Jonathan Malo et Peter Orr de se rendre sur les sentiers.



Duffy, Chris Archer et Marcus Stroman, les autres partants des États-Unis à avoir amorcé un match lors du tournoi, n'ont pas donné de point en 12 manches et deux tiers.



Les releveurs américains ont blanchi les Canadiens pendant cinq manches après avoir alloué neuf points en neuf manches et un tiers lors des deux premières parties du tournoi. Tyler Clippard a retiré les six frappeurs qu'il a affrontés, dont quatre sur des prises.



Le partant du Canada, Ryan Dempster, a été malmené en début de match et il n'a retiré que deux frappeurs. Il a été retiré de la partie après avoir concédé trois points en deux tiers de manche.



Eric Hosmer a cogné un double de deux points en première manche et Posey a produit un autre point sur un roulant.



Après qu'Adam Jones et Christian Yelich eurent claqué des simples consécutifs en deuxième manche, Arenado a étiré les bras pour porter la marque à 6-0 États-Unis. Il s'agissait de la première longue balle des Américains dans ce tournoi.



Posey a ajouté un circuit en solo en septième manche. Posey, Yelich, Jones, Hosmer et Brandon Crawford ont tous placé deux balles en lieu sûr dans la rencontre.