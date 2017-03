Le Canada perd 2-0 face aux États-Unis au Championnat mondial féminin

PLYMOUTH, Michigan - La formation féminine des États-Unis a mis de côté la saga entourant sa menace de boycott du Championnat mondial de hockey féminin et a battu le Canada 2-0 lors du premier match de la compétition vendredi soir.

Les Américaines n'ont pas eu la préparation de leurs grandes rivales, ne tenant que deux séances d'entraînement ensemble et aucun match préparatoire pendant qu'elles négociaient avec les dirigeants de USA Hockey afin d'obtenir un meilleur soutien financier.



Néanmoins, Brianna Decker et Gigi Marvin ont fait vibrer les cordages pour les championnes en titre devant une salle comble de 3500 spectateurs au USA Hockey Arena.



Nicole Hensley a bloqué les 18 tirs du Canada et inscrit le blanchissage pendant que sa rivale Shannon Szabados bloquait 26 rondelles.



Marvin a déjoué Szabados d'un tir dans la partie inférieure, du côté du bâton, à 4:49 de la troisième période.



Les Américaines ont également touché la cible à 17:54 du deuxième vingt. Decker a fait dévier une passe de Megan Bozek, qui avait transporté le disque dans le territoire canadien et contourné le filet avant de repérer sa coéquipière.



Les Canadiennes avaient eu leurs chances d'ouvrir la marque.



La capitaine Marie-Philip Poulin a vu son tir frapper le poteau durant la sixième minute de jeu de la période médiane, tout comme Meghan Agosta à la suite d'un revers, lors d'une échappée partielle, avec sept minutes à écouler.



Samedi, le Canada affrontera la Finlande (0-1) tandis que les États-Unis livreront bataille à la Russie (1-0) dans des rencontres du groupe A.



Plus tôt vendredi, la Russie a vaincu la Finlande 2-1.