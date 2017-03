Lance Stroll : «Un week-end difficile, mais il peut prendre son temps» -Jacques Villeneuve

On en parle en ondes : Jacques Villeneuve croit que Lance Stroll se met trop de pression. (7:52) Publié le dimanche 26 mars 2017 dans Les amateurs de sports Avec Jacques Villeneuve

(98,5 Sports) - Lance Stroll, n'a certainement pas vécu la course de ses rêves, dimanche, lors du premier Grand Prix de F1 de la saison, en Australie. Notre analyste et ancien pilote du circuit, Jacques Villeneuve, a affirmé que ce fut un baptême difficile pour le jeune pilote de 18 ans. Or, selon lui, le jeune conducteur doit prende son temps et tirer des leçons de cette expérience.

Stroll, de l’écurie Williams, a réalisé un bon départ sur cette grille qui le positionnait complètement à l’arrière des autres pilotes. Après avoir gagné quelques positions dès le premier tour, il a malheureusement subi des problèmes de frein qui l'ont contraint à l'abandon au 42e tour.

«Ce fut un week-end difficile, a affirmé notre chroniqueur automobile Jacques Villeneuve, dimanche matin. Stroll n’était pas dans le coup. Il était très loin de Felipe Massa (Williams) sur les chronos. Il a encore beaucoup à apprendre, mais c’est un peu normal. Il ne faut pas désespérer avec ça.»

«Les essais ont aussi été difficiles pour lui, a poursuivi Villeneuve. En fait, il s’est mis lui-même de la pression. Ça joué en sa défaveur pour le Grand Prix d’Australie. Cela dit, ce sont des voitures qui vont vite et qui sont difficiles à piloter. Il doit prendre son temps et rester calme, tout simplement.»

Vettel remporte le GP

C’est l'Allemand Sebastian Vettel qui a remporté ce Grand Prix. Il a créé la surprise en lever de rideau du Championnat du monde de Formule 1. Le quadruple champion du monde s'est imposé en Australie devant les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Pour Vettel, il s'agit d'une 43e victoire en carrière et d'une quatrième depuis son arrivée chez Ferrari.

«Quelle victoire. Ferrari était plus rapide et plus compétitif. On le voit depuis les essais cet hiver, la voiture de Ferrari est facile à conduire. Les pilotes peuvent jouer avec elle. Ils peuvent bien travailler sur les réglages. […] L’écurie Mercedes et son pilote étoile Lewis Hamilton ont fait un arrêt aux puits beaucoup trop tôt et ils se sont fait avoir. C’était une mauvaise stratégie. Ils se sont trompés sur l’usure des pneus. Durant trois ans, ils ont été habitués à gagner malgré les erreurs stratégiques.»

Son coéquipier de Vettel, Kimi Raikkonen, a terminé au quatrième rang, laissant présager que Ferrari sera en mesure de contester la suprématie de Mercedes cette saison.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la cinquième position, devant le Brésilien Felipe Massa (Williams), les deux seuls autres pilotes à terminer dans le même tour que Vettel.