La tornade blonde frappe à Melbourne (vidéo)

MELBOURNE, Australie - Eugenie Bouchard a atteint la troisième ronde des Internationaux de l'Australie en s'imposant 7-6 (5) et 6-2 devant la Chinoise Peng Shuai, mercredi.

La Québécoise a signé trois de ses quatre bris au deuxième set, pour une victoire en 89 minutes.

Sa quatrième balle de match a été la bonne, Shuai envoyant la balle hors limite sur un coup droit. Bouchard avait laissé passer trois occasions lors du septième jeu.

Contre Vandeweghe au 3e tour

La Canadienne a converti sept de ses 10 montées au filet. Shuai a commis 29 fautes directes, neuf de plus que sa rivale.

Bouchard a pris le contrôle du bris d'égalité à compter de 4-4. Au deuxième set, elle a fait de grands pas vers la victoire avec des bris portant son avance à 5-1, avant une brève résistance de la Chinoise.

La joueuse de Westmount a atteint les demi-finales du tournoi en 2014, année où elle a de plus accédé au match ultime à Wimbledon.

Bouchard, 47e au monde, affrontera maintenant l'Américaine Coco Vandeweghe qui a disposé de la Française Pauline Parmentier.

Faits saillants Bouchard/Shuai :

La no 1 passe aussi

L'Allemande Angelique Kerber a obtenu son billet pour la troisième ronde elle aussi, victorieuse 6-2, 6-7 (3) et 6-2 devant Carina Witthoeft, une compatriote.

Favorite et championne en titre, Kerber a célébré son 29e anniversaire en convertissant sept chances de bris sur neuf.

Elina Svitolina, 11e tête de série, est passée au troisième tour en battant l'Américaine Julia Boserup 6-4 et 6-1.

L'Ukrainienne a mis fin au débat en une heure et 16 minutes, après avoir mérité sept bris.

L'Américaine Venus Williams a prévalu 6-3 et 6-2 devant Stefanie Voegele de la Suisse, obtenant cinq bris.

Williams a perdu dès le premier tour l'an dernier. À 36 ans, elle en est à sa 17e participation au tournoi australien, où elle n'a jamais obtenu le titre. Son plus long parcours a été en 2003, où sa soeur Serena l'a battue en finale.

La Russe Svetlana Kuznetsova a éliminé Jaimee Fourlis, 6-2 et 6-1. La huitième tête de série a récolté six des sept bris du match, aidée par six doubles fautes de l'Australienne.

En soirée, on verra en action la reine de Roland-Garros, Garbine Muguruza. Septième tête d'affiche, elle va se mesurer à l'Américaine Samantha Crawford.