La retraite de Wladimir Klitschko, la fin d'une époque (vidéos)

BERLIN - Alors que de nouvelles stars prennent le contrôle de la division des poids lourds, l'ancien champion du monde, l'ukrainien Wladimir Klitschko, 41 ans a annoncé sa retraite jeudi.

«Dr Steelhammer» comme on le surnommait a dominé la catégorie pendant plus d’une décennie, mais il a subi une défaite par mise hors de combat au 11e round, en avril dernier, aux mains du Britannique Anthony Joshua au stade Wembley, à Londres.

Klitschko avait aussi perdu son combat précédant contre un autre Britannique, Tyson Fury, sur décision unanime.

Le médaillé d’or des Jeux olympiques de 1996 à Atlanta, tire sa révérence avec un dossier de 64 victoires, dont 53 par KO et 5 défaites soit 4 sur KO.

Wladimir Klitschko a eu le deuxième plus long règne chez les poids et le deuxième plus grand nombre de défenses de titre victorieuses avec 23. Il n’est devancé que par le grand Joe Louis (25), mais il devance deux géants de la division, Larry Holmes (20) et «The Greatest» Mohamed Ali (19).

Il s’est battu 29 fois en combat de championnat du monde, le record chez les poids lourds, et 12 de ses victimes étaient invaincues au moment de l’affronter, un autre record.

Après sa défaite contre Lamon Brewster en 2004, Klitschko s’est tourné vers l’entraîneur Emanuel Steward, qui transforma son style pour en faire un cogneur dont la stratégie devint axée sur la puissance de son jab et une solide défensive. Steward appliquait avec l’Ukrainien la méthode qui avait le succès de Lennox Lewis, lui aussi un protégé de Steward.

L’entraîneur du célèbre Kronk Gym de Détroit a été dans le coin de Wladimir Klitschko, pendant 8 ans soit jusqu’à son décès en 2012.

Dans un communiqué rendu public par ses gérants, Klitschko dit avoir réalisé tous ses rêves, autant en boxe amateur que professionnelle, et qu'il envisage maintenant amorcer sa deuxième carrière.

Très impliqué en politique et farouche opposant aux velléités de la Russie d’annexer de nouveau l’Ukraine, Wladimir Kiltschko a aussi un doctorat en sciences du sport de l’Université de Kiev.

Il dit avoir attendu plusieurs semaines avant de prendre sa décision, afin de s'assurer d'avoir autant de recul que possible à la suite de son duel contre Joshua.

Avec la montée en force des Anthony Joshua, 27 ans, Deontay Wilder, 31 ans, Joseph Parker 25 ans et même Tyson Fury 28 ans dont l’avenir est incertain, Dr Steelhammer faisait de plus en plus figure de dinosaure dans la division dont il a été si longtemps le maître.

Wladimir Klitschko, quoi qu’en disent des détracteurs, doit être considéré comme un des grands de l’histoire des poids lourds. Son admission au Temple de la renommée de la Boxe à Canastota, NY, ne devrait pas faire l’objet de longs débats : Wladimir Klitscko a dominé son époque, avec son frère Vitaly et Lennox Lewis.

Avec Associated Press

Quelques grands moments de la carrière de Wladimir Klitschko

Les 10 KOs les plus impressionnants du Dr Steelhammer

Contre Anthony Joshua, le dernier combat de Wladimir Klitscko