La famille passe avant le golf pour Jason Day (vidéo)

AUSTIN, Texas - Le champion en titre Jason Day a complété seulement six trous au Championnat par trous, avant de quitter prématurément le tournoi pour des raisons familiales.

La première ronde de jeu du tournoi le plus imprévisible du golf a pris un tournant étonnant mercredi quand Day a abruptement concédé la victoire à Pat Perez.

Day a ensuite dévoilé que sa mère souffrait d'un cancer des poumons et qu'il souhaitait rentrer chez lui pour l'accompagner quand elle sera opérée vendredi.

«C'est présentement très, très difficile de me concentrer sur le golf, a mentionné Day. Même si ma mère m'a dit de ne pas laisser les choses m'affecter, je ne peux pas l'ignorer. Je dois donc prendre un peu de temps pour m'assurer que tout est correct parce que c'est présentement très, très difficile pour moi. Je veux faire du mieux possible et être le plus présent possible pour elle puisqu'elle est la raison pour laquelle je joue au golf aujourd'hui.»