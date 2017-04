«La deuxième période nous a fait mal» - Julien

Point de presse de Claude Julien.

(98,5 sports) - Claude Julien n'a pas mis de temps à trouver la principale raison de la défaite contre les Rangers.

«La deuxième période nous a fait mal; on n’a pas connu une bonne deuxième dans tous les départements, a déclaré d’entrée de jeu l'entraîneur-chef du Tricolore. On a bien joué en première avec deux échappées (Shaw et Mitchell). Si on avait marqué, le match aurait pris une tournure différente. On aurait pu mieux gérer la possession de la rondelle, mieux la contrôler en deuxième. On n’a pas pris de bonnes décisions. On a essayé en troisième, mais ce fut trop peu trop tard.»

Claude Julien a effectué des changements au sein de ses trios en deuxième dans le but de secouer son attaque. Il a réuni Alex Galchenyuk, Alexander Radulov et Artturi Lehkonen.

«Ça arrive souvent dans le cours d’un match. Je voulais créer une étincelle, a-t-il ajouté. Galchenyuk et Radulov avaient déjà joué ensemble et ils avaient connu du succès auparavant. Il y a certains soirs tu as des breaks, tandis qu’à d’autres tu n’en as pas.»

Max Pacioretty n’a amassé qu’une aide en quatre matchs et certains ont commencé à le montrer du doigt.

«On va gérer cela à l’interne, a indiqué Julien. Max est un bon joueur, il est important au sein de l’équipe et il est capable de nous en donner beaucoup.

«On cherche toujours à pointer les bons joueurs après une défaite, c’était la même chose du côté des Rangers après la troisième rencontre. On va prendre le temps d’analyser la situation.»