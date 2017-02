La Capitals, une équipe en pleine confiance selon Carey Price

(98,5 Sports) - Bien que déçus de la tournure des évènements, les Montréalais n'étaient pas trop abattus après la défaite de 3-2 au Centre Bell contre les Capitals de Washington, peut-être la meilleure équipe du circuit Bettman

«Les deux équipes ont bien joué, je crois, a dit le gardien Carey Price. C’était un très bon match à regarder, je suis certain que les partisans ont apprécié.»

Le gardien s’est montré lucide quant aux buts marqués contre lui.

«C’était de bons tirs, a reconnu Price. Ils ont plusieurs gars qui peuvent tirer efficacement.»

Le gardien est généralement le mieux placé pour comprendre ce qui fait la force d’une équipe comme les Capitals de Washington.

«Ils arrivent par vagues, a expliqué Carey Price. C’est une équipe en pleine confiance actuellement. Il ont de la vitesse et leur attaque en avantage numérique est redoutable.»

Le capitaine Max Pacioretty ne pouvait qu’abonder dans le sens de son gardien

«C’est vraiment une bonne équipe, la meilleure actuellement dans la ligue. a-t-il dit. Ils ont été solides. Quelques décisions en notre faveur auraient pu changer l’allure du match, mais ça ne s’est pas passé comme ça.»

Pacioretty estime que ses coéquipiers et lui ont eu de nombreuses occasions de marquer.

«Les occasions étaient là, mais on jouait contre un des meilleurs gardiens de la ligue a-t-il analysé. Ce n’était pas comme à Philadelphie où on jouait sur les talons.»

Par ailleurs Max Pacioretty n’était pas certain qu’il ait vraiment fait de l’obstruction sur le gardien Braden Holtby sur le but qui a été refusé à Alexander Radulov. Il croit plutôt qu’Holtby a été rusé sur la séquence.

«Ce fut un excellent jeu de sa part, et il a peut-être fait contact de façon volontaire a raconté le capitaine des Canadiens. J'ai demandé l'avis de 'Monty' (Al Montoya) et de Carey (Price) et c'est ce qu'ils pensaient aussi. Je savais où se trouvait la zone bleutée et j'avais l'impression de me trouver à l'extérieur du demi-cercle. Mais je ne m'attendais pas à ce que nos patins se touchent et j'ai essayé de m'éloigner et d'éviter d'entrer en contact avec lui. Ce n'était pas une décision facile.»