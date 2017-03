La Canadienne Cassie Sharpe gagne l'or en demi-lune

TIGNES, France - La Canadienne Cassie Sharpe a conclu la saison de la Coupe du monde de demi-lune en ski acrobatique en gagnant l'or, mardi.

Sharpe, de Calgary, a obtenu un score de 90,80, ce qui lui a permis de devancer la Japonaise Ayana Onozuka (86,00) et la Française Marie Martinod (84,00).



Dernière à dévaler la demi-lune, Sharpe était déjà assurée de la victoire après avoir obtenu une note de 87,00 lors de sa deuxième descente. À la place d'effectuer une descente d'honneur, Sharpe a rehaussé la difficulté et elle a réussi un tire-bouchon renversé à double rotation, ce qui lui a valu un meilleur score.



Martinod a tout de même conclu la saison de la Coupe du monde au premier rang du classement général. Sharpe a terminé en quatrième position, derrière Martinod, Onozuka et l'Américaine Annalisa Drew, quatrième à Tignes.



Il s'agissait pour Sharpe d'une deuxième victoire en carrière en Coupe du Monde, après son triomphe à Tignes en 2015. Elle avait aussi décroché l'argent aux Mondiaux en 2015 à Kreischberg, en Autriche.



Sharpe participera la semaine prochaine aux Championnats mondiaux de ski acrobatique à Sierre Nevada, en Espagne.